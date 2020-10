Sociedad terug aan kop in Spanje, mede dankzij assists Silva en goal Isak

Koploper Real Sociedad heeft zijn uitstekende start in La Liga een vervolg gegeven met een 4-1 overwinning op Huesca. Het is voor de Baskische club, groepsgenoot van AZ in de Europa League, de vierde zege op rij in alle competities.

International Mikel Oyarzabal, die Spanje twee weken geleden aan de enige en winnende treffer hielp in het Nations League-duel met Zwitserland, gidste Sociedad met twee goals naar een 2-1 voorsprong.

De 23-jarige aanvoerder schoot voor rust een penalty binnen en kopte na 54 minuten zijn tweede goal van de avond tegen te touwen. Tussendoor had Huesca-aanvaller Rafa Mir nog met het hoofd voor de 1-1 tussenstand gezorgd.

Vervolgens was het de beurt aan David Silva die met twee mooie assists Portu en voormalig Willem II-speler Alexander Isak in staat stelde om te scoren.