Oorlog centraal in paastoespraak van de paus

Paus Franciscus heeft vanaf het balkon van de Sint-Pietersbasiliek in het Vaticaan de traditionele zegen urbi et orbi (voor de stad en de wereld) en zijn paasrede uitgesproken.

In zijn paasboodschap riep de paus opnieuw op tot een onmiddellijk staakt-het-vuren in de Gazastrook en het respecteren van het internationale recht. Daarmee verwees hij naar de VN-resolutie van afgelopen week.

Hij riep ook op tot het toelaten van meer humanitaire hulp tot Gaza en het vrijlaten van alle Israëlische gijzelaars. Hij noemde met name de kinderen: "Hoeveel lijden zien we in hun ogen, ze zijn vergeten hoe ze moeten lachen", zei hij.

Kijk hier het fragment waarin de paus zich uitspreekt tegen de oorlogen in Gaza en Oekraïne: