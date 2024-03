Resten van Franse vermiste peuter Émile na maanden gevonden

In Frankrijk zijn lichaamsresten gevonden van peuter Émile die al maanden werd vermist. Dat melden Franse media op basis van het parket. Botten die werden teruggevonden in Le Haut Vernet, in het zuiden van Frankrijk, konden door onderzoekers worden geïdentificeerd.

De 2-jarige Émile verdween begin juli vorig jaar uit het dorp Le Haut Vernet in de Franse Alpen. Er kwam een grote zoekactie op gang, maar van de peuter ontbrak ieder spoor.