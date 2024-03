Eigenaar café Ede: 'Het leek wel een pop, hij stond daar maar'

Kevin Verwoert, eigenaar van feestcafé Petticoat in Ede, heeft nauwelijks geslapen vannacht. Hoewel hij zelf niet binnen was, overheersen de emoties vandaag nog. In zijn café werden gisteren vier mensen gegijzeld: de mede-eigenaar en drie van zijn medewerkers.

De 37-jarige Verwoert, bijna tien jaar eigenaar van Petticoat, had de gijzelnemer die nacht zien staan bij het pand. "Ik was buiten aan het opruimen en zag vlak voordat ik naar huis ging een man al staan op het terras. Hij stond daar maar. Als het een pop was geweest had ik het ook geloofd", vertelt hij. "Ik keek hem recht aan."

Hij was net thuis toen hij doorhad dat het helemaal mis was in zijn café. "Ik controleerde even via de beveiligingscamera's op mijn telefoon of alles oké was in de zaak. Toen zag ik mijn personeel stilstaan, ze deden niks. Ik dacht: wat doen ze? Staan ze te darten ofzo?"

Niet veel later zag hij zijn mensen op de grond zitten. "Ik merkte dat er iets niet klopte, maar de gijzelnemer zag ik niet in beeld. Ik belde het café maar ze namen niet op. Toen belde ik 112."

Gijzeling van zeven uur

Zijn niet-pluisgevoel bleek terecht. De politie ontruimde uit voorzorg 150 huizen en zette de Dienst Speciale Interventies en een Quick Response Team van de brandweer in. Ook een zwaar bepansterde Bearcat, die alleen in uitzonderlijke situaties wordt ingezet kwam voor zijn kroeg te staan.

De café-eigenaar belandde in een heksenketel. Samen met de politie keek hij uren naar de beelden uit zijn café. De politie vroeg hem mensen op de beelden aan te wijzen.

In totaal zouden zijn mensen zeven uur worden gegijzeld. Verwoert is kwaad over wat zijn mensen is aangedaan. Burgemeester René Verhulst heeft zijn medeleven uitgesproken, ook aan Verwoert persoonlijk.

Motief

Verwoert zegt de gijzelnemer niet te kennen. Op de vraag of hij inmiddels iets weet over het motief houdt hij de boot af. "Ik weet niet of ik dat van de recherche mag zeggen.". Datzelfde geldt voor de vraag of zijn collega's de gijzelnemer kenden.

De politie meldt daarover dat het onderzoek naar de man vandaag doorgaat. Daaruit zal ook diens motief duidelijk moeten worden. Of de verdachte en het cafépersoneel bekenden van elkaar waren wordt eveneens onderzocht.

Een uurtje slaap, meer is er niet van gekomen voor Verwoert. En meer zit er voorlopig ook niet in: vanmiddag wil hij zo snel mogelijk samenkomen met zijn personeel om te praten over alles wat er gisterochtend in zijn café gebeurd is.