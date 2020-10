Depay leidt ruime zege Lyon in met boodschap: 'Virgil, veel sterkte'

Depay opende na twaalf minuten de score met een hard schot, waarna hij een steunbetuiging bracht aan Virgil van Dijk. De aanvoerder van Oranje raakte vorig weekeinde ernstig geblesseerd aan de knie en wacht een zware operatie. Het is nog onbekend hoeveel maanden Van Dijks revalidatie in beslag gaat nemen.

Memphis Depay lijkt met Olympique Lyonnais weer de weg omhoog te hebben gevonden in de Ligue 1. Lyon boekte in de thuiswedstrijd tegen AS Monaco een 4-1 overwinning.

Lyon liep in de eerste helft vervolgens uit naar 4-0 via Karl Toko Ekambi (schot), Houssem Aouar en opnieuw Toko Ekambi. Na rust scoorde Wissam Ben Yedder na 48 minuten de 4-1 voor AS Monaco, maar een serieuze comeback zat er voor de bezoekers niet in.

Lyon krijgt dankzij de zege de bovenste plaatsen weer in het vizier, nadat de club een matige reeks van één zege in zes competitieduels heeft doorgemaakt. De club staat nu zesde met dertien punten uit acht wedstrijden. Monaco is de nummer twaalf met elf punten uit acht duels.