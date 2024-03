Koning Charles weer in openbaar bij paasviering

De Britse koning Charles heeft de traditionele paasdienst bijgewoond in de kapel van Windsor Castle. Het is voor het eerst dat hij aanwezig was bij een publiek evenement sinds er in januari kanker bij hem werd vastgesteld.

Charles werd met zijn vrouw Camilla in een auto voorgereden bij de kapel. Hij zwaaide kort naar de pers en ging toen naar binnen. Bij de viering zijn ook andere familieleden aanwezig, zoals zijn zus en broers. De kapel is waar hun ouders Elizabeth en Philip zijn bijgezet.

Charles bedankte het publiek dat hem een fijne Pasen wenst, al waren zijn woorden niet goed te verstaan: