Rusland roept 150.000 dienstplichtigen op onder strengere wet

President Poetin heeft opnieuw 150.000 Russen opgeroepen voor de dienstplicht. Dat staat op de website van het Kremlin. Rusland verplicht vaker mannen te vechten voor het land, maar dit keer moeten ook Russen tussen de 27 en 30 jaar zich melden.

Afgelopen september kregen al 130.000 mannen de oproep, de keer daarvoor was Rusland van plan 147.000 mensen te rekruteren. Betrouwbare cijfers over hoeveel mensen er uiteindelijk ook echt de dienstplicht uitvoeren, zijn er niet.

Ontkomen aan dienstplicht

Al sinds de invasie van Rusland in Oekraïne gaan er verhalen rond van Russen die onder de dienstplicht uit proberen te komen. Zo werd er tijdens de mobilisatie die Poetin twee jaar geleden afkondigde veel gezocht op "hoe breek je een arm" op het Russische Google en probeerde menig Rus het land te verlaten.

Inmiddels zijn de wetten voor de dienstplicht nog verder aangescherpt. De aangescherpte wet werd er vorig jaar in rap tempo doorheen gejaagd, iets dat volgens juristen in strijd is met de Russische grondwet.

Voorheen kon de dienstplichtige de brief, die persoonlijk aan de deur werd afgeleverd, weigeren door niet open te doen. Nu komt de toekomstige soldaat daar met geen mogelijkheid onderuit, omdat de oproep online wordt afgeleverd.

Wie niet komt opdagen riskeert bovendien zijn uitkering of salaris te verliezen. Ook mag de dienstplichtige het land niet meer verlaten op het moment dat het bericht in de inbox valt. Daarnaast is ook de maximale leeftijd verhoogd met drie jaar, waardoor alle mannen vanaf 18 tot 30 jaar het leger in moeten.

Leger rukt op

Om Russen enigszins te enthousiasmeren, staan er door heel het land borden en schermen met de propaganda tekst: "Ons beroep is het vaderland verdedigen" en "Sluit je aan." Ook worden er regelmatig wervingsdagen in Rusland gehouden voor nieuwe soldaten.

In de tussentijd blijf het leger van Poetin aanvallen in Oekraïne. Analisten verwachten dat de militairen de komende maanden langzaamaan de frontlinie vooruit blijft schuiven. In de jaarlijkse toespraak van Poetin dit jaar zei hij dat het land er zowel economisch als militair er goed voorstaat.

De laatste cijfers van omgekomen militaire Russen dateren uit 2022. Toen waren er officieel 5937 militairen gesneuveld, al lag dat getal in werkelijkheid ook toen waarschijnlijk al hoger.