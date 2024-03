Zeker dertien mensen doodgeschoten door gewapende bendes in Ecuador

In de Ecuadoraanse stad Guayaquil zijn acht mensen doodgeschoten en zeker tien gewond geraakt. De slachtoffers hoorden bij een groep mensen die aan het volleyballen waren. Ze werden beschoten vanaf een motor en vanuit een auto zonder kentekenplaten.

De havenstad Guayaquil, de grootste stad van het land, is een centrum van drugstransport uit Peru en Colombia naar Europa en de VS.

Vrijdag werden in Puerto López, aan de westkust, vijf toeristen uit Ecuador zelf doodgeschoten. De groep bestond uit zes volwassenen en vijf kinderen, die in een hotel aan de kust verbleven voor de paasvakantie. De slachtoffers zijn vijf volwassenen.

Ze zouden uit het hotel zijn ontvoerd door leden van een criminele drugsbende, mogelijk omdat de daders dachten dat ze lid waren van een rivaliserende bende. Twee bendeleden zijn gearresteerd bij politieacties. Ook zijn geweren, pistolen en meer dan 700 kogels in beslag genomen.

Klopjacht

President Noboa zei in een reactie op de koelbloedige moorden: "Iedere aanval op een Ecuadoraan is een aanval op Ecuador. De drugsterroristen en hun bondgenoten proberen ons bang te maken, maar daar zullen ze niet in slagen."

Politie en justitie in Ecuador zijn bezig met een klopjacht op gewapende bendes die dood en verderf zaaien in het land. Daarvoor werd drie maanden geleden de noodtoestand uitgeroepen. De regering zei erbij dat het een bloedige strijd zou worden, met doden en gewonden, maar dat ingrijpen nodig is voor een betere toekomst.

De politie kondigde aan jacht te maken op zeker 22 bendes. Hoeveel bendeleden er de afgelopen maanden bij de politieacties zijn opgepakt, is niet bekend.

Gisteren nog werd de leider van een van de grootste bendes opgepakt. Hij wordt onder meer verdacht van betrokkenheid bij de moord op presidentskandidaat Villavicencio, vorig jaar augustus.

De politie deelde beelden van de arrestatie van een van de verdachten op X: