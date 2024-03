Macht tegenover macht: 'We zitten in een nieuwe wapenwedloop'

Overdrijven de NAVO-landen niet door de budgetten zo te verhogen? De Kruif: "De budgetten worden vooral verhoogd in Europa. Europa is militair gezien de zwakke poot van NAVO. En in het Westen is alles veel duurder: dus hogere salarissen, we rekenen btw, pensioenen, wachtgelden etc. In de Russische begroting zit dat er allemaal niet in."

De Koude Oorlog eindigde uiteindelijk zonder enorm bloedvergieten. Juist omdat de wapens zo afschrikwekkend waren, zegt Klep. Dan ging het met name om nucleaire wapens en die zijn nu ook weer sterke pionnen. Zo dreigde Poetin vorige maand nog met een nucleaire oorlog als NAVO-landen troepen sturen naar Oekraïne.

Klep: "Je zou zelfs kunnen zeggen dat een belangrijke reden waarom de NAVO tot nu toe niet fysiek in het conflict heeft ingegrepen, met troepen en met tanks en met vliegtuigen, mede is omdat Poetin met nucleaire wapens dreigt. We moeten simpelweg vaststellen dat dit ondenkbare wapen, wat het atoomwapen toch is, zijn functie nog steeds heeft behouden."