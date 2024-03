Doden door autobom op Syrische markt

In Syrië zijn zeker zeven mensen om het leven gekomen toen een autobom afging op een drukke markt. Er waren op dat moment veel mensen aanwezig die inkopen deden voor de ramadan. Rond de dertig personen zouden gewond zijn geraakt.

De explosie vond plaats in de stad Azaz, in de buurt van de grens met Turkije. Dat gebied staat onder controle van rebellen die het opnamen tegen president Assad met hulp van Turkije.

De aanslag is nog niet opgeëist. In het verleden werd de Syrisch-Koerdische strijdgroep YPG beschuldigd van dergelijke aanvallen. Ook troepen die trouw bleven aan Assad worden als mogelijke dader genoemd.

In Syrië woedt al sinds 2011 een bloedige burgeroorlog tussen het regime van Assad en verschillende rebellengroepen, al of niet gesteund door andere landen. Ook terreurgroepen als IS dragen bij aan de onrust in het gebied. Bij de strijd zijn honderdduizenden Syriërs omgekomen door de strijd, ontberingen en aanslagen.