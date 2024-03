Hockeyster Plönissen na depressieve periode op de weg terug: 'Ben weer hoopvol'

Plönissen krijgt veel steun vanuit haar club Amsterdam en gaat wekelijks langs bij haar psycholoog. "En ik ben ook met m'n ouders, zussen en vrienden in gesprek gegaan over hoe ik me nou echt voelde."

Toch vindt ze het moeilijk om haar familie erover te vertellen. "Je weet dat ze zich zorgen zullen maken en zij kunnen ook niet zoveel doen. Het is iets waar ik zelf aan moet werken."

Ze heeft ook steun aan haar teamgenoot Marijn Veen. "Bij haar is het glas echt halfvol, bij mij vaak halfleeg. Zij zei vaak dat deze periode me ook heel veel zou brengen, maar ik zat er wat somberder en dacht: wat brengt dit me nou?"

In de maanden daarna lukt het de hockeyster weer meer te genieten van de successen van haar club, zoals het binnenslepen van de landstitel van 2023. "Toen ik er op de club over gesproken had, dacht ik: waarom heb ik dit niet eerder aangegeven, want ik voelde me gewoon begrepen. Het was oké, het mocht er zijn, ze wilden me graag helpen. Het gaf me een vrijer gevoel, waardoor het me ook beter lukte om te genieten."

Geen EK

Maar haar depressie is daarmee zeker nog niet achter de rug. Als het clubseizoen klaar is, sluit ze zich aan bij het Nederlands team, maar moet ze de voor haar pijnlijke beslissing nemen het EK over te slaan.

"De omgeving van je club en het nationaal team verschillen behoorlijk van elkaar", legt Plönissen uit. "Bij de club is het net wat persoonlijker. Je hebt een vast contract, zit sowieso in het team, de selectie is rond. In het Nederlands team is dat heel anders. Er zijn ook anderen die in Oranje willen spelen, de selectie is gewoon open, tot vlak voor een toernooi."