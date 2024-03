Brug uit water getakeld, auto's kunnen weer op de boot naar Schiermonnikoog

Auto's kunnen weer via de autobrug op de veerboot naar Schiermonnikoog komen. Dat meldt Rijkswaterstaat. Gisteren zakte de autobrug bij Lauwersoog in het water, waardoor auto's niet meer de boot op konden komen.

De autobrug wordt normaal gebruikt door (vracht)auto's die naar Schiermonnikoog gaan. Vooral bewoners en leveranciers maken met de auto gebruik van de veerdienst van Wagenborg. Toeristen hebben een vergunning nodig voor het autoluwe eiland.

Volgens Rijkswaterstaat was er sprake van een storing aan de remmen van de brug. Een kraan van 400 ton is tot laat in de avond en vanmorgen vroeg bezig geweest om de brug uit het water te takelen. Op een livestream is te zien hoe de operatie verloopt. De brug wordt nu tijdelijk bediend met de kraan.

De veerboot is ondanks de storing wel blijven varen. Passagiers zonder auto hadden geen last van de storing, omdat zij via een andere brug konden opstappen.