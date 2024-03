Losgeschoten zaagblad mist Amerikaan nipt: 'Dat had ik niet overleefd'

"Ik stond achter de toonbank en hoorde metaal op straat rollen", vertelt de winkeleigenaar aan een Amerikaanse zender in de staat Oregon. "Ik dacht eerst dat het de wind was, maar toen hoorden we een hard knal. De hele winkel trilde."

Op beelden in de winkel is te zien dat de inventaris inderdaad schudt als het blad tot stilstand komt in de deurpost. De impact was zo groot dat het blad wandplaten van de muur duwde.

"Ik mag van geluk spreken dat ik er nog ben", zegt Reimche in de media. "Ik had het niet overleefd als dat me geraakt had."

"Blijkbaar was het nog niet mijn tijd, maar zo dichtbij ben ik nog nooit gekomen."

Het is nog niet duidelijk hoe het blad van de betonzaag kon losschieten op de tegenovergelegen bouwplaats. Een aannemer denkt dat er misschien een bout niet goed was aangedraaid of dat er een menselijke fout is gemaakt.