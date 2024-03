SD Worx waakt voor muiterij in Ronde, na aangekondigd vertrek Vollering

Ook Kopecky waakt voor anarchie. "Ik hoop dat het geen invloed gaat hebben. Ik denk dat we volwassen genoeg zijn om te weten dat de ploeg er geen baat bij heeft om de verkeerde kaart te trekken. Dat we derde, vierde of vijfde worden, terwijl Demi ook de koers kan winnen. We rijden voor SD Worx en dat is wat telt."

Los zand

"Collectief moeten we sterk voor de dag komen", zei de Vlaamse wereldkampioen. In Dwars door Vlaanderen was de Nederlandse succesploeg een beetje los zand, zoals Kopecky het noemde. De sluwe Marianne Vos profiteerde.

In de hoogmis van het wielrennen zal SD Worx weer willen laten zien dat ze de sterkste ploeg is. Zes keer won de formatie al de Ronde van Vlaanderen. Kopecky won in 2022 en 2023. Vollering, Tourwinnares van 2023, won de Ronde nog nooit.

"Het wordt weleens tijd", zegt Vollering. Na twee edities braaf knechten voor Kopecky, en verdiende podiumplekjes naast de Vlaamse, wil ze ook graag zelf winnen.