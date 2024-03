Gratis pil of spiraal: alle vrouwen in Canada krijgen anticonceptie vergoed

Canada is van plan om alle anticonceptie gratis te maken voor vrouwen, zodat goede gezondheidszorg ook voor lagere inkomens mogelijk wordt. "Ons plan om veelgebruikte anticonceptie gratis te maken geeft negen miljoen Canadese vrouwen een vrije keuze", zei vice-premier Chrystia Freeland gisteren tijdens een persconferentie in Toronto.

Het land is al langer bezig met een plan om de gezondheidszorg naar een hoger level te tillen. In februari werd er een wetsvoorstel gemaakt, de Pharma Act, waarin de plannen voor gratis anticonceptie zijn opgenomen. Het gaat om alle anticonceptie, inclusief de morning-afterpil. Volgens cijfers uit 2023 van het statistiekenbureau Statista, gebruikt 73 procent van de vrouwen in Canada anticonceptie. In Nederland was dat vorig jaar 63 procent.

De overheid gaat met het nieuwe plan onder meer samenwerken met bijvoorbeeld provincies om de kosten te drukken. Het vergoeden van anticonceptie en diabetesmedicijnen is een eerste fase van het nieuwe gezondheidsplan. Volgens Canadese media gaat het om de grootste hervorming ooit van de gezondheidszorg.

'Autonomie over lichaam'

Vice-premier Freeland ziet het uitrollen van het plan als een doorbraak, waardoor "meer Canadese vrouwen autonomie hebben over hun lichamen en hun levens." Ook premier Justin Trudeau meldt de plannen op X. "Vrouwen moeten de vrijheid hebben om anticonceptie te kiezen die ze nodig hebben, zonder dat kosten daarbij een rol spelen."

Het is niet bekendgemaakt wanneer vrouwen niet meer hoeven te betalen voor de pil of spiraal. Ook is nog onduidelijk hoe hoog de kosten worden voor de overheid. Gezondheidsminister Mark Holland zei eerder tegen het Canadese CBC News het plan "stapsgewijs" te willen uitrollen.