Verkiezingen Turkije: strijd om Istanbul is strijd om het land

In zijn presidentiële helikopter arriveerde president Erdogan vorige week zondag bij een verkiezingsbijeenkomst van zijn AK-partij, op het terrein van het oude Ataturk Airport in Istanbul. Hij vloog eerst een paar rondjes boven zijn duizenden aanhangers. Mensen keken in de lucht en zwaaiden.

De helikopter landde onder luid applaus en niet veel later stapte Erdogan het podium op, zoals altijd met zijn hand zachtjes kloppend op zijn borst. Hij riep het publiek op hun omgeving te mobiliseren om te gaan stemmen. "Bel je stadsgenoten op. Bel ze!" riep hij. "En met Gods wil zullen we Istanbul op 1 april terugbrengen bij zijn eigenaren."

Istanbul is belangrijk voor Erdogan. Het is de stad waar hij zijn politieke loopbaan begon, als burgemeester in de jaren 90. Zijn springplank naar landelijk succes. "Wie Istanbul wint, wint Turkije," zei hij daar zelf ooit over.

Imamoglu grote tegenhanger

Maar Istanbul is ook de stad waar hij meer dan twintig jaar later de grootste nederlaag van zijn carrière leed. In 2019 werd het AKP-bestuur weggestemd. Een nieuwe ster van de oppositie was opgestaan: Ekrem Imamoglu gaf hoop aan het deel van Turkije dat klaar is met Erdogans autoritaire bewind.

Imamoglu sprak behalve seculiere Turken ook moslims aan. Velen zien hem als iemand die de polarisatie kan doorbreken. Imamoglu werd direct beschouwd als Erdogans grootste rivaal.