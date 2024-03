Wekdienst 31/3: Urbi et orbi en paasvuren • Spannende verkiezingsstrijd om Istanbul

Dit heb je gemist:

De politie heeft de gijzelingsactie van gisteren in Ede live meegekeken via camera's in het café. Burgemeester Verhulst bevestigt dat in Nieuwsuur na berichtgeving van De Telegraaf.

Een van de café-eigenaren kon de beelden zien op zijn mobiele telefoon. Mogelijk heeft dat een rol gespeeld in de goede afloop van de gijzeling, al wil de burgemeester dat niet zeggen.

