Paus wel aanwezig bij paaswake

Paus Franciscus was vannacht toch aanwezig bij de paaswake in de Sint-Pietersbasiliek in Vaticaanstad. Ook zal hij komende ochtend de traditionele paasmis bijwonen en zijn paasboodschap geven.

Vrijdagavond was hij om gezondheidsredenen afwezig bij de traditionele Kruisweg in het Colosseum. Volgens het Vaticaan sloeg hij de ceremonie over om zijn krachten te sparen.

De 87-jarige leider van de Rooms-Katholieke Kerk heeft de laatste tijd vaker gezondheidsproblemen. Longproblemen die hij al sinds zijn jeugd heeft werden de afgelopen tijd verergerd door griep, bronchitis en een verkoudheid.

In een rolstoel

Gisteravond kwam Franciscus vanwege zijn slechte knieën in een rolstoel de kerk binnen waar zo'n 6000 gelovigen bij kaarslicht aanwezig waren. Kort daarna gingen alle lichten weer aan, symbool van de wederopstanding van Jezus.

Hoewel de nachtmis met bijna twee uur een van de langste van de katholieke kalender is, was Franciscus de hele ceremonie aanwezig en las hij zelf de preek van 10 minuten voor in plaats van dat aan een ondergeschikte over te laten.

Franciscus klonk daarbij wat schor en kortademig, maar aan het einde van de mis werd hij weer vrolijk zwaaiend de kerk uit gereden: