Paus Franciscus was vannacht toch aanwezig bij de paaswake in de Sint-Pietersbasiliek in Vaticaanstad. Ook zal hij komende ochtend de traditionele paasmis bijwonen en zijn paasboodschap geven.

Vrijdagavond was hij om gezondheidsredenen afwezig bij de Kruisweg. Volgens het Vaticaan sloeg hij de ceremonie over om zijn krachten te sparen.

De 87-jarige leider van de Rooms-Katholieke Kerk heeft de laatste tijd vaker gezondheidsproblemen.