Bendeleider opgepakt in verband met moord presidentskandidaat Ecuador

In Ecuador is een leider van een van de grootste criminele bendes van het land opgepakt. Hij zou betrokken zijn geweest bij de moord op presidentskandidaat Fernando Villavicencio, in augustus vorig jaar.

De gearresteerde man is een leider van Los Lobos, een bende die door de Ecuadoraanse autoriteiten als terroristisch wordt gezien. Er zijn ook nog twaalf andere bendeleden opgepakt. Daarnaast werd er 200.000 dollar in beslag genomen, net als meerdere wapens en explosieven.

Villavicencio stond bekend als een van de felste bestrijders van corruptie in Ecuador. Als journalist was hij er al veel mee bezig, en later ook in de politiek. Vorig jaar werd hij doodgeschoten na een campagnebijeenkomst in de hoofdstad Quito.

In totaal zitten er nu vijf verdachten vast voor betrokkenheid bij de moord op Villavicencio. Twee andere leiders van Los Lobos zitten al in de cel. Zij zouden de aanslag gepland hebben.

In Ecuador geldt op dit moment de noodtoestand. Het Ecuadoraanse regime hoopt met de maatregel de komende tijd 22 terroristische bendes op te rollen.