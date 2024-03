Tilburgse coffeeshop beschoten, voor de zevende keer in twee jaar tijd

In Tilburg is gisteravond een coffeeshop beschoten. Er zijn onder meer inslagen te zien op de voordeur van het pand van coffeeshop Caza aan de Gasthuisring in de stad. Twee daders zijn op de vlucht geslagen. De zaak was op het moment van de beschieting dicht.

Volgens Omroep Brabant is de coffeeshop in twee jaar tijd al zeven keer doelwit geweest van beschietingen, brandbommen en molotovcocktails. Ook werd er een handgranaat achtergelaten.

De schade viel altijd relatief mee, en er raakte tot dusver ook niemand gewond. Tot nu toe is er ook nog steeds niemand opgepakt.

De gemeente Tilburg heeft de coffeeshop al meerdere keren gesloten, vanwege de veiligheid in de omgeving en die van bezoekers van de zaak. De ondernemer zei eerder tijdens een rechtszaak over zo'n sluiting dat de sluitingen de zaak financieel hard geraakt hebben.