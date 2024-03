Weghalen van ingestorte burg Baltimore begonnen, 'ingewikkelde klus'

In de Amerikaanse stad Baltimore is een begin gemaakt met het opruimen van de ravage van het brugdrama van afgelopen dinsdag. De Francis Scott Key Bridge stortte dinsdag vrijwel volledig in nadat een stuurloos containerschip tegen een pijler was gevaren. Daarbij kwamen zes mensen om het leven, maar de lichamen van vier mensen zijn nog steeds zoek.

Zeven drijvende kranen, tien sleepboten, negen schepen en acht bergingsvaartuigen zijn ingezet om de operatie in goede banen te leiden. Volgens gouverneur Moore van de staat Maryland wordt het een ongelofelijk ingewikkelde klus. Medewerkers van gespecialiseerde bedrijven zijn sinds gisteravond Nederlandse tijd druk bezig met het opmeten en wegsnijden van brugdelen. Die brugdelen worden later op een binnenschip getild om weggehaald te worden.

Nu geen zoektocht naar vermisten

Het is de bedoeling dat er een opening wordt gemaakt in het puin, zodat meer schepen op de plek van het ongeluk kunnen komen. Het zal volgens gouverneur Moore "zeker geen uren of dagen" gaan duren. De zoektocht naar de vier vermisten ligt momenteel stil, omdat het volgens de gouverneur te gevaarlijk is voor duikers om rond het puin te gaan zoeken.

Het schip dat tegen een pijler aan voer ligt nog steeds op de plek van het ongeluk en blijft er voorlopig ook liggen. Een deel van de brug rust op het containerschip. Het weghalen van dat schip heeft nu geen prioriteit en volgens de gouverneur is het niet duidelijk wanneer het schip weg kan. Het containerschip is beschadigd, maar intact. De medewerkers zijn ook nog aan boord.

Grote economische gevolgen

Het ongeluk gaat mogelijk grote economische gevolgen hebben voor de regio. De haven van Baltimore behoort tot de belangrijkste havens van de Amerikaanse oostkust. Onder meer de autobranche, de bouw en de agrarische sector verschepen veel goederen via de haven.

De federale overheid in Washington heeft beloofd een nieuwe brug te betalen. Medewerkers van de staat Maryland willen "innovatieve technieken" inzetten om de bouw van de nieuwe brug te versnellen. Normaal gesproken zouden de bouwwerkzaamheden jaren kunnen duren.

Ook heeft de regering van president Biden alvast 60 miljoen dollar uitgetrokken om bij te dragen aan het weghalen van het puin, en het herstellen van de brug. De staat Maryland heeft ook hulp beloofd voor bedrijven en mensen die door het incident zonder werk zijn komen te zitten. Naar schatting 15.000 mensen hebben sinds het ongeluk weinig meer te doen.

Bekijk de beelden van het instorten van de brug: