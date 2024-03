Mede dankzij 24ste goal Pavlidis wint AZ van Vitesse

De Wit dacht AZ al vroeg op 1-0 te hebben gezet, maar de VAR had geconstateerd dat Pavlidis in aanloop naar de goal buitenspel had gestaan. Daarmee bleef het 0-0 en die stand bleef staan tot de rust, ondanks eenrichtingsverkeer richting het doel van Vitesse-keeper Eloy Room.

De Wit kopt raak en raakt paal

Wonder boven wonder hield Room in de eerste helft de nul en in de tweede helft was de eerste kans zowaar voor de bezoekers. Thomas Buitink ontsnapte aan de aandacht van de AZ-verdediging en schoot door de benen van Riechedly Bazoer hard op de vuisten van doelman Mathew Ryan.

Even later was het dan toch raak voor AZ. Dani de Wit kopte een hoekschop knap achter Room.