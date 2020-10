Ook bij ADO geeft AZ winst uit handen: 'Begint ridicuul te worden'

De blijdschap om de Europa League-winst op Napoli heeft bij AZ weer plaatsgemaakt voor wanhoop. Bij ADO Den Haag verspeelden de Alkmaarders voor de vierde keer dit seizoen in de slotfase een zege: 2-2.

Daar komt bij dat de ploeg van coach Arne Slot er ook nog twee corona-besmettingen bij heeft binnen de spelersgroep, waardoor er in totaal vijftien spelers geïnfecteerd zijn geraakt met het virus.

AZ wacht nog op eerste eredivisiezege

AZ staat na vijf duels nog altijd op nul zeges, omdat invaller Michiel Kramer in de slotfase voor de 2-2 kon zorgen voor ADO. "Het was al een paar weken pijnlijk, maar nu begint het ridicuul te worden", zei Slot na afloop.

De AZ-trainer vervolgde: "Een repeterend patroon. Onwaarschijnlijk veel kansen krijgen, die niet benutten en dan in de eindfase een schier onmogelijke tegengoal krijgen. Dat we spelers missen vanwege corona is geen excuus, we hadden een goed elftal."