Collins wint WTA-toernooi van Miami in laatste seizoen als tennisprof

Danielle Collins heeft in haar laatste seizoen als tennisprof haar mooiste toernooizege geboekt. De 30-jarige Amerikaanse won zaterdag in de finale van het WTA-toernooi in Miami in twee sets van Jelena Rybakina: 7-5, 6-3.

In haar thuisstaat Florida overleefde Collins in de eerste set vijf breekkansen en sloeg ze zelf bij een tussenstand van 6-5 genadeloos toe. In de tweede set gaf ze een break voorsprong weg, maar brak ze Rybakina op 4-3 opnieuw.

Collins, die met twee chronische ziektes kampt, was in de 2021 de beste in San Jose en Palermo en verloor in 2022 de Australian Open-finale. Op weg naar haar vierde finale won ze twaalf sets op rij, waarbij ze maar 24 games verloor.