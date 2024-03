Standaardsituaties doen Excelsior weer de das om, Go Ahead wint met 3-0

Bas Kuipers, aanvoerder van Go Ahead, zorgde daarna voor wat leven in de brouwerij door twee tegenstanders te dollen en op doel te vuren. Excelsior -doelman Stijn van Gassel voorkwam met een uitgestoken been nog net de 2-0.

Die viel niet veel later alsnog, toen Go Ahead wederom een vrije trap mocht nemen en Van Gassel juist een negatieve hoofdrol voor zich opeiste. De doelman probeerde de indraaiende bal weg te stompen, maar dook onder de bal door en kwam in botsing met ploeggenoot Julian Baas.

Gerrit Nauber hoefde daarna voor een leeg doel alleen nog maar binnen te werken. Het was de eerste treffer van de Duitse verdediger in de eredivisie.

Nadat een treffer van Excelsior-spits Lance Duijvestijn wegens buitenspel werd afgekeurd, was het Go Ahead-middenvelder Evert Linthorst die aan alle twijfel een einde maakte door hard raak te schieten in de verre hoek (3-0).