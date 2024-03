RKC pakt punt tegen Heerenveen en klimt naar vijftiende plaats

De start in Waalwijk was voor Heerenveen met een vroege kans voor Pelle van Amersfoort, die keeper Etienne Vaessen passeerde. Maar het schot miste snelheid en verdediger Juriën Gaari bracht alsnog redding voor RKC.

Even later werd een door Dario van den Buijs van richting veranderd schot van Patrik Walemark uit de kruising gedoken door Vaessen. In een tegenvallende eerste helft was Heerenveen de betere ploeg.

Negende goal Van Amersfoort

Nog drie keer bleek Walemarks vizier niet op scherp te staan en ook Van Amersfoort (over) en Osame Sahraoui (schot gepakt door Vaessen) hadden geen succes. RKC kreeg één kans: David Min faalde oog in oog met Mickey van der Hart.