Rusland herdenkt slachtoffers aanslag concertzaal met ballonnen en bloemenzee

De vier hoofdverdachten hebben de Tadzjiekse nationaliteit en zijn inmiddels voorgeleid en zitten in ieder geval tot 22 mei in voorarrest op verdenking van terrorisme. Daarvoor kunnen ze levenslang kunnen krijgen. Twee van hen zouden schuld hebben bekend.

In de rechtszaal vertoonden ze duidelijke sporen van marteling, wat ook al bleek uit videobeelden die eerder de ronde deden op sociale media. Op die beelden is te zien hoe van een van de arrestanten een deel van het oor wordt afgesneden en een ander stroomstoten worden toegediend. Een van de mannen leek in de rechtbank buiten kennis en moest in een rolstoel worden binnengebracht. Martelpraktijken worden geregeld gemeld uit Russische gevangenissen, maar het is voor het eerst dat verdachten in deze staat worden voorgeleid.

Klopjacht op Tadzjieken

Naast deze vier zijn nog zeker vijf mensen gearresteerd, onder hen de voormalige eigenaar van de auto die de vier gebruikten, en een man die hun een flat had verhuurd. Ook in Tadzjikistan zijn arrestaties verricht. Meerdere familieleden van de verdachten zijn verhoord en mogelijk aangehouden. Donderdag zouden in Tadzjikistan nog eens negen mensen zijn opgepakt die mogelijk banden hebben met IS en met de hoofdverdachten in Moskou.

In de nasleep van de aanslag is in verschillende Russische steden een ware klopjacht begonnen op arbeidsmigranten uit Tadzjikistan en andere landen in Centraal-Azië. Er zijn politie-invallen in hostels en woningen, en op straat en in de metro moeten mannen met een Centraal-Aziatisch uiterlijk te pas en te onpas hun documenten laten zien.

Sint-Petersburg spant daarbij de kroon. Uit die stad zijn ten minste 64 migranten gedeporteerd naar hun eigen land. De Tadzjiekse autoriteiten melden een grote uittocht van Tadzjieken uit Rusland en spreken van paniek onder de landgenoten in dat land. Van de bijna tien miljoen Tadzjieken werken er ruim 600.000 in Rusland.