PSV likt de wonden nu ongeslagen reeks voorbij is: 'Dit doet heel veel pijn'

Dat vond zijn coach, Peter Bosz, ook. "We hebben terecht verloren van een veel beter NEC. Dit was een heel slecht PSV. Alles begint bij houding en instelling en wij hadden vandaag een arrogante en hautaine houding."

Dat PSV de ongeslagen reeks kwijtraakt, doet de trainer uit Apeldoorn minder. "Dat zou er een keer van komen, dat is logisch. Dat het pas na 27 wedstrijden gebeurt, is wel knap. Maar het is nu volledig aan onszelf te wijten dat de serie onderbroken wordt."

'Voor de kop slaan'

Aanvoerder Luuk de Jong deelde zaterdag ook in de malaise. De spits miste een strafschop en verzuimde PSV terug te helpen in de wedstrijd. "Cillessen pakt hem goed, maar ik moet hem ook gewoon beter inschieten. Maar eigenlijk verdienden we het vandaag ook niet om te winnen."

De Jong baalt dat een heel seizoen niet verliezen, net zoals Ajax dat deed in 1994/1995, niet meer geëvenaard kan worden. "Dat doet heel veel pijn. Als je deze wedstrijd terug gaat kijken, ga je jezelf voor de kop slaan dat je die ongeslagen reeks niet hebt vastgehouden. We hebben een doel, kampioen worden, maar als je een record kan halen, moet je er ook voor gaan. Het zat er alleen niet in vandaag."

Extra feestje voor Cillessen: 'Wil stiekem mee naar het EK'

Door de gemiste strafschop vierde één speler op het veld een extra feestje, dat was Cillessen. Hij pakte namelijk voor het eerst in zijn carrière en penalty in de eredivisie.

Laatst deed hij dat ook al tegen RKC, maar toen moest de strafschop opnieuw genomen worden. "Toen zei ik al, ik bewaar hem wel voor een beter moment. Nou, dit was wel een aardig moment volgens mij", lacht de keeper.