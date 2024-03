United en Brentford in evenwicht na twee goals diep in blessuretijd

Newcastle United boog eerder op de dag op sensationele wijze een 3-1 achterstand om in een 4-3 overwinning op West Ham United. Voormalige Willem II-speler Alexander Isak had met twee benutte strafschoppen een belangrijk aandeel in de zege.

Het leek er aanvankelijk helemaal niet op dat de drie punten in Newcastle zouden blijven. Nadat Isak de thuisploeg al in de achtste minuut vanaf elf meter op 1-0 had gezet, boog West Ham de achterstand om in een 1-3 voorsprong.

Dat deed het door doelpunten van Michail Antonio, ex-Ajacied Mohammed Kudus en Jarrod Bowen. De treffer van Bowen viel in de derde minuut na rust.

Met zijn tweede rakte penalty bezorgde Isak in de 77ste minuut Newcastle toch weer hoop op de zege. De twee goals van de Zweed inspireerden Harvey Barnes, die eerst in de 83ste minuut en vervolgens in de 90ste minuut scoorde.

Daardoor won de thuisploeg alsnog. Newcastle is door de zege op 1 punt gekomen van nummer zeven West Ham, met een duel minder gespeeld.

Chong scoort voor Luton

Degradatiekandidaat Luton Town leek tegen nummer vier Tottenham Hotspur lange tijd op weg naar een stunt. De Nederlander Tahith Chong zette Luton al in de derde minuut op 0-1.