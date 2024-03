Koploper PSV na 42 eredivisieduels zonder nederlaag onderuit tegen NEC

Dat bleek de aanzet te zijn voor de eerste echte domper van het seizoen voor PSV. NEC drukte namelijk meteen na rust door.

Waar de ene Japanner ontbrak bij NEC, was de ander juist heel belangrijk. Kodai Sano tekende meteen na rust namelijk voor de voorsprong voor de Nijmeegse ploeg. Hoedemakers schoot vanaf randje strafschopgebied op doel en Benítez keerde zijn inzet maar half. De bal kwam vervolgens voor de voeten van Sano, die van dichtbij de 2-1 maakte.

Het werd nog mooier voor NEC. De ingevallen Brayann Pereira kon aan de rechterkant van het veld opstomen en de bal keurig voorgeven op Sow, die de bal in één keer tegen de touwen joeg: 3-1.

Weer een penalty

Het publiek in De Goffert was al uitzinnig, maar wist helemaal dat de overwinning zeker was toen Cillessen een strafschop wist te pakken.

Het kwam zover omdat Pereira even daarvoor de fout in was gegaan. Hij tikte Dest aan in het strafschopgebied. Nijhuis wilde wederom geen penalty geven, maar ook deze keer overtuigden de beelden hem.

Daar zal Cillessen achteraf blij mee zijn geweest. De doelman staat niet bepaald bekend als penaltykiller, maar de inzet van Luuk de Jong viste de Groesbeker uitstekend uit het doel.