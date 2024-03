Schier onbereikbaar voor auto's door storing autobrug

Schiermonnikoog is even onbereikbaar voor auto's, er is een storing bij de autobrug in Lauwersoog.

De autobrug die normaal wordt gebruikt om met (vracht-)auto's van en naar de veerpont te rijden, zakte vanmiddag in het water, meldt Omrop Fryslân. Rederij Wagenborg blijft gewoon varen tussen Lauwersoog en Schiermonnikoog, maar neemt alleen lopende en fietsende passagiers mee. Zij kunnen via hun eigen brug aan boord.

Volgens Rijkswaterstaat is sprake van een storing van de remmen van de brug. Er zou een 400-tonskraan onderweg zijn om de brug weer uit het water te takelen.

De omroep meldt ook dat de veerboot nu aan de andere kant van de steiger in Lauwersoog aanlegt. Een vrachtwagen die op de boot stond om z'n weg te vervolgen op het vaste land, moest mee terug naar Schier omdat de truck niet van de boot af kon.

Het is nog onbekend wanneer de storing verholpen is.