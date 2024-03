Nieuw werk opgedoken van soullegende Marvin Gaye

In Oostende is nooit eerder uitgebracht werk van Marvin Gaye gevonden. Dat onthult de BBC na gesprekken met de advocaat van een familie die zegt over bandopnames te beschikken van de Amerikaanse artiest. Het gaat om 30 cassettebandjes met demo's. Wat er met de muziek gaat gebeuren, is nog niet duidelijk. De rechten berusten bij de familie van Marvin Gaye.

Gaye, die overleed in 1984, staat als soulzanger nog steeds op grote hoogte. Steevast staat hij met een aantal nummers in de Top 2000, waaronder What's Going On en Sexual Healing, en zijn muziek wordt maandelijks wereldwijd zo'n 20 miljoen keer gestreamd en gedownload. Dat er nu nieuw materiaal opduikt van de artiest is groot nieuws voor fans en muziekkenners.

Comeback

Dat het werk is ontdekt in België is niet zo vreemd. Marvin Gaye verbleef vanaf februari 1981 ruim een jaar in Oostende. Het ging toen niet goed met hem: zijn tweede huwelijk was op de klippen gelopen, hij vocht tegen een cocaïneverslaving en werd achtervolgd door een belastingschuld.

Aan de Belgische kust vond hij de weg terug omhoog en de inspiratie voor de (comeback)hit van zijn leven: Sexual Healing. Ook kickte hij af van de harddrugs. In 1982 keerde Gaye terug naar de VS. Het nieuwe succes was van korte duur: twee jaar later werd Gaye, één dag voor zijn 45e verjaardag, doodgeschoten door zijn vader, nadat hij tussenbeide was gekomen toen zijn ouders ruzie hadden.