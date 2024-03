Zeven turbulente uren: hoe een gewone stapavond in Ede wereldnieuws werd

"Vol is vol", stond vetgedrukt op de aankondiging van de zogenoemde huiskamersessie voor vrijdagavond in café Petticoat in Ede. Het feestcafé is al decennia een begrip in de Gelderse plaats; het was 's nachts als vanouds tot de nok toe gevuld. In de vroege ochtend zijn vier medewerkers aan het opruimen en schoonmaken als een man een gijzeling begint. Het is na een turbulente nacht het begin van nog veel turbulentere uren.

Over wat zich vanaf ongeveer 05.00 uur in het café heeft afgespeeld, is nog veel onduidelijk. Zo weten we niet hoe de gijzelnemer, een man van 28 uit Ede, het café is binnengekomen. Ook is nog weinig bekend over de eerste uren van de gijzeling. Burgemeester René Verhulst kon na de gijzeling alleen zeggen dat de vier gegijzelden op de grond moesten liggen en dat ze "hele heftige uren" hadden meegemaakt.

05.15 uur: eerste melding

Wat wel duidelijk is, is dat de politie twee minuten na de eerste melding bij het café aankomt. Agenten zijn rond 05.15 uur gealarmeerd over een mogelijke gijzeling. Door wie ze zijn gealarmeerd, is niet duidelijk. Ze beoordeelden de situatie direct als zeer ernstig; er was mogelijk sprake van explosieven en er waren messen gezien.

De eigenaar van een naastgelegen café verlaat met zijn personeel rond dezelfde tijd zijn zaak. "Toen is mijn personeel tegengehouden en gefouilleerd door de politie", zegt hij later. "Dat was opvallend en gebeurt eigenlijk nooit." Van een massale inzet van politie en brandweer was toen nog geen sprake.

07.30 uur: 'Blijf binnen'

Dat verandert in de uren daarna. Rond 07.30 uur plaatst de politie voor het eerst een bericht op X met de oproep om weg te blijven uit het centrum van Ede vanwege een "lopend politie-incident". "Blijf binnen en kom niet kijken", is de oproep. Dan is al begonnen met de ontruiming van 150 woningen in de buurt van het café. Mensen worden opgevangen in het raadhuis in Ede.

Intussen komen tal van speciale eenheden aan bij het café, waaronder teams van de Dienst Speciale Interventies (DSI) en het Quick Response Team van de brandweer. Het is dan nog altijd gissen wat er precies in het café aan de hand is, ook voor omwonenden.

In deze video krijg je een indruk van hoe veel eenheden op de been waren: