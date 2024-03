Gebiedsverbod voor loodgieter Vlaardingen na explosies, 'mensen aan dood ontsnapt'

De Vlaardingse loodgieter, die al meer dan tien keer het doelwit was van aanslagen, heeft een gebiedsverbod gekregen. Hij mag niet meer in de wijk komen waar vannacht een aanslag was, en ook niet meer in de wijk waar zijn woning staat. Daarnaast wordt er gekeken naar de mogelijkheid om tipgeld uit te loven aan mensen die de autoriteiten helpen om de opdrachtgever van de aanslagen te vinden.

Dat heeft de burgemeester van Vlaardingen besloten in overleg met politie en het Openbaar Ministerie nadat er vannacht brand was uitgebroken in een woning. Die woning blijkt op naam te staan van de moeder van de loodgieter, blijkt uit gegevens van het Kadaster die de NOS heeft opgevraagd.

Door een explosie in die woning, die naast een garagebox staat van de loodgieter, ontstond een grote brand waarbij drie bewoners, familieleden van de loodgieter, gewond raakten. Van de aanslag van vannacht zijn beelden, zei de burgemeester van Vlaardingen, Wijbenga. Die worden wellicht in een later stadium gedeeld met het publiek.

Wijbenga noemde de aanslag van vannacht een vreselijk dieptepunt in een reeks van aanslagen tegen de loodgieter. "Mensen zijn vannacht aan de dood ontsnapt", zei de burgemeester.

Hij zegt alles op alles te zetten om ervoor te zorgen dat de opdrachtgever van de reeks explosies gepakt wordt. Justitie gaat volgens hem een apart team aansturen dat de zoektocht naar de opdrachtgever moet intensiveren.

Motief onbekend

De burgemeester sloot al meerdere keren panden van de loodgieter na diverse aanslagen sinds april vorig jaar.

De explosies veroorzaakten veel onrust. Veel mensen voelen zich niet langer veilig. Wijbenga zegt mee te leven met de buurtbewoners. "Overal waar de loodgieter komt, is er dreiging. Ook waar hij deze week verbleef." De burgemeester zegt dat er onder buurtbewoners veel boosheid en verontwaardiging is dat dit conflict over hun rug wordt uitgevochten.

Over een motief is niets bekend. De loodgieter zei eerder tegen het AD dat hij geen idee heeft wie het op hem gemunt heeft.

Inmiddels zijn er meerdere verdachten aangehouden. Tegen een van hen heeft het OM een straf geëist van 30 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk. Volgende week is de uitspraak. Tegen een minderjarige verdachte is afgelopen week ook een rechtszaak begonnen.