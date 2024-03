Koploper FC Twente knokt zich met zege op ADO Den Haag uit dip

FC Twente snakte naar een overwinning. De maand maart was voor de ploeg van trainer Joran Pot pover verlopen. FC Twente werd in de kwartfinales van de beker uitgeschakeld door Feyenoord, verloor in de competitie thuis met 3-0 van Ajax en liet afgelopen zaterdag twee punten liggen bij het laaggeplaatste AZ door in Alkmaar met 2-2 gelijk te spelen. Daardoor zag het de voorsprong op Ajax teruglopen naar vier punten.

Club in vorm

In ADO trof FC Twente op een winderig sportpark Schreurserve een club in vorm. ADO won drie van zijn laatste competitieduels, speelde eenmaal gelijk en klom zo op naar de vijfde plek op de ranglijst. Maar het was de fel gestarte thuisclub die al in de dertiende minuut op voorsprong kwam. De 1-0 viel uit een indraaiende vrije trap van Marisa Olislagers die door Marit Auée werd binnengetikt.

Na het stormachtige begin drukte FC Twente, dat eerder dit seizoen met 3-2 won in Den Haag, niet door. ADO kwam beter in de wedstrijd en kreeg in de 38ste minuut een enorme kans op de gelijkmaker. Na goed voorbereidend werk van Louise van Oosten schoot Lobke Loonen van dichtbij echter slap in, recht op keepster Daniëlle de Jong.

Een kwartier na rust had Elena Dhont de 2-0 op haar schoen. Maar de Belgische spits van Twente, voor het eerst sinds 7 mei in de basis na een zware voetblessure, schoot over. FC Twente bleef de betere ploeg, maar doelpunten vielen er niet meer. Opvallend was nog dat tien minuten voor tijd Daniëlle Noordermeer hard tegen Liz Rijsbergen aanliep. De verdedigster van ADO kreeg geel, de aanvalster van Twente viel geblesseerd uit.

Feyenoord wint

Feyenoord nam het op tegen Telstar. Het duel tussen de nummers acht en tien op de ranglijst eindigde in een 3-0 overwinning voor de thuisclub. Door een benutte penalty van Esmee de Graaf in de blessuretijd van de eerste helft werd het 1-0, na rust maakten Emma Pijnenburg en Zoï van de Ven (penalty) er 3-0 van op sportcomplex Varkenoord.