Nieuwbouwhuis blijkt na aankoop fors duurder door verplicht energiesysteem

Wat vindt de politiek?

Demissionair minister Hugo de Jonge vindt de constructie niet onwenselijk, mits verkopers hun kopers goed informeren. De PVV noemt het "een onwenselijke ontwikkeling" en is tegen de constructie.Net als GroenLinks-PvdA en VVD. "Het energiesysteem behoort standaard in de koopaannemingsovereenkomst. Het is immers een essentieel onderdeel van het gekochte huis", zegt Tweede Kamerlid Peter de Groot. CDA en NSC zijn ook kritisch. "The devil is in the detail", zegt Tweede Kamerlid Merlien Welzijn van NSC. "Het is een grote aankoop, geen bordspel. Dan moet je aan alle kanten de eerlijke keuze maken en de consument beschermen."