Russen bereiden zich voor op voorjaarsoffensief: 'Het wordt een heel zware zomer'

Vorige lente, rond deze tijd, klonken er hoopvolle geluiden voor Oekraïne: er zat een groot voorjaarsoffensief aan te komen, waarbij Russische troepen teruggedrongen zouden moeten worden. Een jaar later ziet de frontlinie er misschien niet heel anders uit, maar is het momentum in de strijd wel gekeerd. Nu maakt Rusland zich juist op voor een offensief.

Waar er een doorbraak geforceerd zou moeten worden, is moeilijk met zekerheid te zeggen. Maar één plek wordt de afgelopen tijd regelmatig genoemd: Koepjansk, in het noordoosten van Oekraïne, 100 kilometer van Charkiv.

De Russische legerleiding heeft daar de afgelopen tijd grote aantallen troepen naartoe gedirigeerd. Internationale denktanks vermoeden dat tussen de 50.000 en 70.000 Russen in de buurt van Koepjansk aan de frontlinie zijn gestationeerd.

Wanneer de weerssituatie verbetert en de dikke lagen modder weg zijn, zouden ze in actie kunnen komen, is de vrees in Oekraïne. "Als de grond is opgedroogd, zullen ze alle troepen en al het materieel verzamelen", zegt de 47-jarige Oekraïense soldaat Ruslan tegen The Kyiv Independent. "Ik denk dat er iets staat te gebeuren wat niet fijn zal zijn."

Zo ziet de frontlinie bij Koepjansk er nu uit: