Vanavond op tv: Gijzeling in Ede • De nieuwe wapenwedloop • Huizen fors duurder door verplicht energiesysteem

Gijzeling in Ede

Vandaag was er een gijzeling in het populaire café Petticoat in Ede. In totaal werden er vier personen gegijzeld. In de vroege ochtend rukte de politie massaal uit en werd een groot gebied afgezet. Zo'n beetje alle specialistische teams van de politie waren betrokken. Aan het begin van de middag werd de gijzelnemer opgepakt. We spreken met burgemeester René Verhulst van Ede.