Reusachtige pijlers zoutdam IJmuiden worden vervroegd geplaatst

Rijkswaterstaat (RWS) is vervroegd begonnen met het plaatsen van twee reusachtige pijlers die de nieuwe zoutdam bij IJmuiden op z'n plaats moeten houden.

Aanvankelijk zouden de twee pijlers komende woensdag en donderdag geplaatst worden, maar RWS heeft de operatie vervroegd omdat er dan waarschijnlijk te veel wind staat. Vanochtend is begonnen aan het plaatsen van de eerste pijler. Dat duurt zo'n twintig uur. Aansluitend wordt de tweede pijler geplaatst.

De nieuw zoutdam vormt een onderdeel van het sluizencomplex bij IJmuiden. Door het gebruik van de sluizen stroomt relatief veel zout zeewater het Noordzeekanaal in. Dat heeft grote gevolgen voor de land- en tuinbouw rond het Noordzeekanaal, want bloemen en planten kunnen slecht tegen zout water. Bovendien kan het zoute water via het grondwater ook in het drinkwater terechtkomen.

Zoutwaterbrievenbus

Met de zoutdam hoopt RWS verdere verzilting te voorkomen. De organisatie zelf spreekt van 'een soort (zoutwater)brievenbus'. Omdat zoutwater zwaarder is dan zoetwater, zakt het zoute water naar de bodem. Door een opening onderin de zoutdam stroomt straks het zoute water via het spui- en gemaalcomplex bij de sluizen terug naar zee. Het zoete water wordt door de zoutdam tegengehouden en blijft in het Noordzeekanaal.

Maar om de zoutdam op z'n plaats te houden zijn dus twee pijlers van ruim 27 meter hoog, 8 meter breed en bijna drie miljoen kilo zwaar nodig. De afgelopen maanden zijn ze op de wal gebouwd, meldt NH. Om ze dit weekeinde op de juiste plek te plaatsen, wordt het speciale kraanschip Gulliver ingezet. Dit is een kraanschip van de buitencategorie met een afmeting van 108 meter lang en 48 meter breed, dat beschikt over twee kranen van 90 meter hoog. Deze kranen hebben samen een hijsvermogen van 4000 ton.

De zoutdam kan waarschijnlijk nog dit jaar in gebruik worden genomen. Tot die tijd zegt RWS "terughoudend" te schutten in de sluizen van IJmuiden om te voorkomen dat er te veel zout zeewater meekomt met de schepen die onderweg zijn naar de haven van Amsterdam.