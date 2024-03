Nieuwe blokkade A10 Extinction Rebellion mislukt

Het is activisten van Extinction Rebellion (XR) vanmiddag niet gelukt om de snelweg A10 in Amsterdam opnieuw te blokkeren.

De demonstranten waren van plan om rond 12.00 uur de snelweg voor de derde keer in korte tijd op te lopen. Maar dat was te onveilig omdat de politie van tevoren de auto's wegsleepte waarmee de milieuactivisten op de weg alle autoverkeer wilden blokkeren. Een woordvoerder van de politie bevestigt dat bij AT5.

XR laat zelf via Telegram weten dat de actie door "onvoorziene omstandigheden" niet is gelukt.

Blij

Volgens AT5 zette de politie drie takelwagens in om in totaal vijf auto's in beslag te nemen. Enkele tientallen activisten hadden zich toen bij het oude ING-kantoor lang de Ringweg-Zuid verzameld om de snelweg op te lopen. Toen de blokkeerauto's in beslag waren genomen, blies XR de actie af en raadde de demonstranten via de app aan om "iets te gaan doen waar je blij van wordt".

De acties van XR zijn vooral gericht tegen de subsidies op fossiele brandstoffen en de vermeende investeringen van ING daarin. De eerste blokkade van de A10 vond op 30 december plaats, de tweede op 24 februari. De eerste keer duurde het uren voordat de politie een einde maakte aan de blokkade, bij de tweede gebeurde dat veel sneller.

Demonstranten werden in bussen gezet en in Amsterdam-Noord afgezet. Hoewel de politie toen sprak van meer dan vierhonderd aanhoudingen, werd slechts van een paar activisten de naam opgeschreven. Uiteindelijk kregen zes leiders van het protest een boete.