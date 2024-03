Koopmeiners na afhaken bij Oranje trefzeker bij winnend Atalanta

De teleurstelling bij Teun Koopmeiners na het afhaken bij Oranje heeft niet lang geduurd. De middenvelder van Atalanta had zaterdagmiddag maar 27 minuten nodig om tot scoren te komen in de uitwedstrijd bij Napoli: 0-3.

Koopmeiners was door bondscoach Ronald Koeman opgeroepen voor de oefenwedstrijden tegen Schotland en Duitsland, maar raakte in de eerste wedstrijd licht geblesseerd. Daarop werd besloten dat de middenvelder niet mee zou reizen naar Frankfurt voor de wedstrijd tegen de Duitsers.

Zaterdag bleek de 21-voudig international nog niet fit genoeg om in de basis te beginnen. Hij begon het duel op de bank. Marten de Roon en Hans Hateboer kregen wel een basisplaats.

Na iets meer dan een uur spelen mocht Koopmeiners invallen. Die invalbeurt bekroonde hij met een fraai doelpunt, vlak voor tijd. Hij tekende voor de 0-3 einstand. Het was al zijn elfde competitietreffer.

Goed in vorm

De 21-voudig international was ook voor zijn lichte blessure al goed in vorm bij Atalanta: in zes wedstrijden maakte hij ook zes doelpunten.

Atalanta staat nu zesde in de competitie, op één punt van de nummer vijf, AS Roma. De vijfde plek geeft aan het eind van het seizoen recht op deelname aan de Europa League.