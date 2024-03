Van spierblessure herstelde handbalster Polman sluit aan bij Oranje voor OKT

Estavana Polman is weer beschikbaar voor het Nederlands handbalteam bij de vrouwen. De ervaren opbouwspeelster is hersteld van een spierblessure en kan meedoen aan het olympische kwalificatietoernooi (OKT) van 11 tot en met 14 april in Spanje.

Polman ontbrak vorige maand bij Oranje, dat zich voor het EK komende zomer plaatste door tweemaal van Tsjechië te winnen. Aanvankelijk ontbrak de speelster van Rapid Boekarest in de selectie van bondscoach Per Johansson voor het OKT, maar ze meldt zich nu komende dinsdag op sportcentrum Papendal waar de handbalsters bij elkaar komen.

Naar Portugal

In aanloop naar het OKT speelt Nederland eerst nog een EK-kwalificatiewedstrijd tegen Portugal in Loule, maar voor het al geplaatste Oranje is dat duel niet meer van belang.

Bij het OKT treft de Nederlandse handbalsters achtereenvolgens Argentinië, Tsjechië en gastland Spanje als tegenstanders. De beste twee van de poule plaatsen zich voor de Olympische Spelen van Parijs komende zomer.