Gijzelnemer is bekende van de politie: dit weten we tot nu toe

De gijzelnemer die vanochtend urenlang vier mensen in gijzeling hield in café Petticoat in Ede, is een bekende van de politie. Hij is vorig jaar veroordeeld voor een bedreiging, zei het Openbaar Ministerie op een persconferentie. Wat voor bedreiging dat was, is niet bekendgemaakt. Het OM zei ook dat er niet direct een relatie te leggen is tussen de gijzelnemer en de mensen die hij vasthield.

Vanmorgen rond 05.15 uur kwam er bij de politie een melding binnen van een gijzeling in het café aan het Museumplein in Ede. Al snel werd duidelijk dat er vier mensen werden vastgehouden. De politie meldde dat de gijzelnemer "een gevaar vormt voor zichzelf of voor de omgeving."

Messen laten zien

De gijzelnemer, van wie de identiteit nog niet bekend is gemaakt, liet een aantal messen zien aan de vier medewerkers van het café die hij vasthield. Die waren aan het schoonmaken toen de gijzeling begon. Er was een feest geweest voor 16-plussers in café Petticoat.

Rond 11.00 uur liet de man drie van de vier gijzelaars gaan, nadat er was onderhandeld. Op beelden was te zien dat drie geëmotioneerd waren. Rond 12.30 uur kwam de vierde en laatste gijzelaar naar buiten. Niemand raakte gewond.

Vlak daarna volgde ook de gijzelnemer. Hij liep met zijn handen omhoog het café uit en had een bivakmuts op. Hij moest van de politie op zijn knieën gaan zitten, werd geboeid en kreeg een blinddoek om.

Het moment dat de gijzelnemer wordt aangehouden door de politie: