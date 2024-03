Zangeres Lizzo klaar met online haat: 'Ik stop'

De Amerikaanse zangeres Lizzo impliceert in een bericht op Instagram te stoppen met het maken van muziek, vanwege de grote hoeveelheid kritiek en nare opmerkingen die zij ontvangt. "Er worden constant leugens over mij verspreid, en grappen over mij gemaakt om hoe ik eruit zie", schrijft de Grammy-winnende zangeres, "I QUIT". Het bericht komt onverwachts, omdat de zangeres eerder deze maand nog nieuwe muziek aankondigde.

Lizzo is populair vanwege nummers als About Damn Time en Rumors, en bracht vorig jaar het nummer Pink uit voor de soundtrack van de film Barbie. De 35-jarige zangeres spreekt zich in haar muziek, maar ook daarbuiten, veel uit voor het vieren van alle lichaamsvormen. Daardoor is zij vaak het slachtoffer geweest van online haat op het internet. Lizzo toverde de haat om in een krachtig merk, door een voorvechter te zijn van de body positivity beweging en zich in te zetten tegen fat shaming: het bewust beledigen of pesten van dikke mensen.

Vorig jaar dreigde de zangeres al om te stoppen met muziek, door een nieuwe vlaag van haat en kritiek over haar gewicht. Ook was er wantrouwen over haar oprechtheid. Critici dachten dat Lizzo weigerde af te vallen omdat het slecht zou zijn voor haar profilering. Later raakte de zangeres in opspraak toen drie voormalige achtergronddanseressen haar aanklaagden voor seksueel wangedrag en het creëren van een onveilige werkomgeving.

Lizzo ontkende de aantijgingen meteen en voegde in dit bericht ook toe dat ze er klaar mee is dat haar integriteit en karakter wordt aangetast door "mensen die mij niet kennen. Hier heb ik me niet voor opgegeven." Veel fans en andere beroemdheden reageerden met steun op haar statement.