Na Turkse sabotage twijfelt crypto-influencer Babel: blijven voetballen of stoppen?

Hij zegt te genieten van zijn vrije tijd, maar tegelijkertijd voetbal nog hartstikke leuk te vinden. "Maar er zijn ook wel een boel dingen waar ik tegenop kijk", geeft Babel toe. "Bij mijn laatste club vertrokken we al drie dagen voor een uitwedstrijd, zaten we soms zes uur in een bus."

Bij Eyüpspor was hij sowieso niet erg gelukkig. Hij had het soms "mentaal moeilijk". De club wilde dat Babel geld zou inleveren, maar daar was de speler het niet mee eens. "Vervolgens ging de club mij saboteren."

"Dan ging ik mee naar een uitwedstrijd, maar speelde ik niet. Nou, daar ben je na drie of vier keer wel klaar mee. Het vele reizen en het weg zijn van je familie is op een gegeven moment erg moeilijk dan."

Social influencer

Buiten het voetbal om vermaakt ondernemer Babel zich wel. Met meer dan twee miljoen volgers op Instagram en ruim 700.000 op Twitter is hij een social influencer. Hij post over bitcoins en geeft tips over hoe je op een legale manier belastingen kunt ontwijken.