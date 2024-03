Snelweg bij Barendrecht weer open na dodelijk ongeluk

Op de snelweg A29 bij Barendrecht is vanochtend een automobilist om het leven gekomen. De weg richting Rotterdam was urenlang dicht, maar is nu weer open.

De personenauto reed vanochtend vroeg door nog onbekende oorzaak achterop een vrachtwagen, meldt de regionale omroep Rijnmond. De hulpdiensten waren snel op de plek van het ongeluk, maar voor de automobilist kwam elke hulp te laat. De vrachtwagenchauffeur bleef voor zover bekend ongedeerd.

De A29 richting Rotterdam is tussen Oud-Beijerland en Barendrecht werd afgesloten voor het opruimen van de gecrashte auto en het politieonderzoek.