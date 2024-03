Wembanyama in voetsporen legendarische O'Neal met recordscore voor rookie

Victor Wembanyama heeft weer van zich doen spreken in zijn debuutseizoen in de NBA. Het Franse basketbalfenomeen hielp San Antonio Spurs met 40 punten en 20 rebounds aan een zege op New York Knicks.

Na extra tijd stond er 130-126 op het scorebord.

De 40 punten en 20 rebounds waren een record voor de 20-jarige Fransman in zijn debuutseizoen. Wembanyama is daarmee de eerste rookie sinds Shaquille O'Neal in 1993 met minimaal 40 punten en 20 rebounds in de NBA.