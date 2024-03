Huiszoeking bij Peruviaanse president om geheime collectie Rolex-horloges

De Peruviaanse justitie heeft het huis van president Dina Boluarte doorzocht vanwege een onderzoek naar corruptie. Boluarte zou een geheime collectie luxe horloges bezitten sinds ze aan de macht kwam als vicepresident in 2021, een jaar voordat ze president werd.

Eerder gaf ze alleen toe dat ze een Rolex had, en die jaren geleden had gekocht uit eigen middelen. Het bezit van de andere Rolex-horloges kon Boluarte niet verklaren. De aanklager wil dat Boluarte de Rolex-horloges onmiddellijk ter beschikking stelt voor onderzoek.

Nieuwszender La Encerrona meldt dat de president sinds ze aan de macht is veertien verschillende horloges gedragen heeft. In die periode zou ze op papier niet genoeg geld hebben verdiend om dat te kunnen bekostigen.

Witwaszaak

Een jaar geleden startten aanklagers ook al een witwaszaak naar onder meer de president en haar voorganger, Pedro Castillo. Het onderzoek draait om de financiering van de campagnes voor de presidentsverziekingen in 2021.

De afgelopen vijf jaar zijn er zes presidenten geweest in Peru. Veel presidenten zijn in verband gebracht met corruptie of daarvoor veroordeeld. Critici beschuldigen ook deze regering ervan een steeds autoritairder karakter aan te nemen.