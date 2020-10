Sinkgraven voor het eerst bij voorselectie van Oranje

Andere opvallende namen in de voorselectie zijn die van Patrick van Aanholt en Javairô Dilrosun, die twee jaar geleden voor het laatst in actie kwamen voor het nationale team.

Sinkgraven (25) is een oude bekende van De Boer, die hem in zijn tijd als Ajax-trainer voor 7 miljoen euro van sc Heerenveen naar Amsterdam haalde. De linkspoot werd in de hoofdstad omgeschoold van aanvaller tot verdediger.

Nederland speelt komende maand drie interlands. Op 11 november oefent Oranje in de Johan Cruijff Arena tegen Spanje, waarna er op 15 en 18 november twee duels in de Nations League wachten tegen respectievelijk Bosnië en Herzegovina (thuis) en Polen (uit).

Daley Sinkgraven is voor het eerst opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal. De linkervleugelverdediger van Bayer Leverkusen behoort tot de 34 spelers die door bondscoach Frank de Boer zijn geselecteerd.

De 34-koppige voorselectie van Jong Oranje kent ook een debutant in de persoon van Godfried Roemeratoe (FC Twente).

Bondscoach Erwin van de Looi kwalificeerde zich met zijn team al voor het EK 2021, met nog twee groepsduels te gaan. Op 15 november wacht Jong Wit-Rusland in Almere, drie dagen later is in Estádio Municipal de Portimão de afsluitende poulewedstrijd tegen de generatiegenoten van Portugal.